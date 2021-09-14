Препятствий нет, – МВФ даст Украине транш размером 750 миллионов

В Украины 18 сентября прибудет миссия Международного валютного фонда, которая будет завершающей перед выдачей Киеву очередного транша. В Кабмине ожидают, что помощь от Фонда в размере 750 миллионов долларов поступит в конце ноября – в декабре.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября. Он отметил, что Украина выполнила все условия, предусмотренные в меморандуме.

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Дата и сумма следующего транша от МВФ

Мы ожидаем положительного завершения миссии. Конец ноября – начало декабря – это дата, когда возможен транш МВФ,

– сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, Украина сможет беспрепятственно получить от Фонда 750 милионов долларов помощи.

Шмыгаль также отметил, что Кабмин не допускает отрицательного результата миссии, которая должна прибыть в Киев 18 сентября. "На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", – добавил он.

МВФ и Украина: предварительная помощь

Фонд 23 августа направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. Шмыгаль заявил, что это – безвозвратная помощь. В правительстве сообщили, что эти деньги направят на социальные выплаты.

По словам Екатерины Рожковой, это – деньги новой эмиссии. В Украине их назвали подарком ко Дню Независимости.