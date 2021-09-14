Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября. Он отметил, что Украина выполнила все условия, предусмотренные в меморандуме.

Другое мнение Все условия мы нарушили, – Фурса объяснил, от чего зависит сумма транша МВФ

Дата и сумма следующего транша от МВФ

Мы ожидаем положительного завершения миссии. Конец ноября – начало декабря – это дата, когда возможен транш МВФ,

– сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, Украина сможет беспрепятственно получить от Фонда 750 милионов долларов помощи.

Шмыгаль также отметил, что Кабмин не допускает отрицательного результата миссии, которая должна прибыть в Киев 18 сентября. "На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", – добавил он.

Обратите внимание! Ранее Инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркнул, что Украина выполнила почти все условия для получения транша. В частности, говорится о прогрессе в реформах. Остались 2 законопроекта – о НБУ и НАБУ.

МВФ и Украина: предварительная помощь