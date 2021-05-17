Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства открестилось от такого решения АЗС. Мол, правительственное постановление премиального топлива не касается.

Здесь подробнее о постановлении Правительство ввело государственное регулирование цен на горючее: бизнес против

Предельная наценка на горючее не касается премиальных марок

В Минэкономики заявили, что правительственное постановление о введении предельных торговых надбавок на горючее касается только марок, которые являются товарами "существенной социальной значимости".

Перечень таких товаров сформирован правительством еще в апреле 2020, в нем указаны бензин А-92, А-95, и дизельное топливо. А совсем другое, мол, дело – "брендовое премиальное" горючее.

Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" горючее с улучшенными показателями качества, маркировка которого содержит определенную торговую марку, и которое предлагают на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее,

– пояснили в Минэкономики.

Почему постановление правительства о топливе пришлось объяснять