Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства открестилось от такого решения АЗС. Мол, правительственное постановление премиального топлива не касается.
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Предельная наценка на горючее не касается премиальных марок
В Минэкономики заявили, что правительственное постановление о введении предельных торговых надбавок на горючее касается только марок, которые являются товарами "существенной социальной значимости".
Перечень таких товаров сформирован правительством еще в апреле 2020, в нем указаны бензин А-92, А-95, и дизельное топливо. А совсем другое, мол, дело – "брендовое премиальное" горючее.
Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" горючее с улучшенными показателями качества, маркировка которого содержит определенную торговую марку, и которое предлагают на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее,
– пояснили в Минэкономики.
Почему постановление правительства о топливе пришлось объяснять
- ОККО, WOG и другие сети 15 и 16 мая официально заявили, что временно прекращают продавать премиальное топливо. Мол, постановление правительства о предельных наценках делает такую продажу убыточной.
- Само постановление Кабинета Министров появилось 14 мая. Оно говорит, что наценку на горючее надо считать от средней его стоимости за предыдущий месяц с учетом акциза и НДС. И добавлять к этой средней стоимости можно только 5 (для бензина) или 7 (для дизеля) гривен.
- Далее в правительстве указали, что такая мера вынужденная, и будет действовать только в период карантина.