Премиальное топливо станет дешевле: правительство приняло важное решение

Цены на топливо в Украине стабилизировались. Частично удалось решить проблему с дефицитом. Но некоторые АЗС ставили существенно более высокую цену на премиальное топливо, в то же время не предлагая обычного.

Поэтому правительство приняло еще одно решение для стабилизации топливного рынка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Цена на премиальное топливо не сможет быть выше, чем на 5% от цены обычного топлива.

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Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены,

– объяснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что предельная цена, установленная сейчас, позволяет компаниям получать прибыль, а значит, работать дальше.

Регуляция топливного рынка

Напомним, что несколько недель назад власти приняли ряд шагов для стабилизации цен и уменьшения дефицита топлива на рынке:

отменили акциз;

снизили НДС до 20%.

По словам премьера, эти решения принесли желаемый результат. Цены на горючее снизились на 5 – 10 гривен, и горючее снова доступно на многих АЗС благодаря тоннам топлива, которое приехало из Европы.

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