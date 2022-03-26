Поэтому правительство приняло еще одно решение для стабилизации топливного рынка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Цена на премиальное топливо не сможет быть выше, чем на 5% от цены обычного топлива.
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Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены,
– объяснил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что предельная цена, установленная сейчас, позволяет компаниям получать прибыль, а значит, работать дальше.
Регуляция топливного рынка
Напомним, что несколько недель назад власти приняли ряд шагов для стабилизации цен и уменьшения дефицита топлива на рынке:
- отменили акциз;
- снизили НДС до 20%.
По словам премьера, эти решения принесли желаемый результат. Цены на горючее снизились на 5 – 10 гривен, и горючее снова доступно на многих АЗС благодаря тоннам топлива, которое приехало из Европы.
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