Премиальное топливо подорожало: ситуация на АЗС 22 июня

22 июня 2022 , 15:42
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Ситуация на рынке топлива улучшается, но все еще ощущается дефицит. Сколько стоит бензин, дизель и газ 22 июня и вернутся ли цены до довоенного уровня, читайте дальше.

Стоимость топлива 22 июня

Бензин А-95 премиум подорожал на 75 копеек за последние сутки. Теперь он стоит в среднем 52,31 гривны за литр по Украине, по данным auto.ria.

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В то же время обычный А-95 поднялся в цене на 6 копеек и стоит в среднем 50,82 гривны. В частности, сети ОККО, WOG продают бензин А-95 по 51 гривне. Авиас и Укрнафта продают топливо по 50 гривен в среднем, а UPG – 48,90 гривны.

Дизельное топливо в среднем стоит 56,57 гривны за литр. В сетях ОККО и WOG дизель стоит 57 гривен. В UPG – 56 гривен, Авиас и Укрнафта – 55 гривен.

Газ на украинских АЗС в среднем обойдется по 42,04 гривны за литр:

  • На ОККО он стоит 42 гривны;
  • на WOG – 41,97 гривны;
  • на Авиас – 41,90 гривны;
  • на UPG – 37 гривен;
  • Укрнафта продает по 41,95 гривны;
  • а Shell – по 43,04 гривны.

Заметим, что топливо может отличаться в цене в зависимости от региона.

Вернутся ли старые цены

Украина активно работает над тем, что наладить новые маршруты поставок. Но не стоит рассчитывать, что если это произойдет, то цены вернутся к довоенным. Дело в том, что цены на топливо резко выросли по всему миру из-за рекордной стоимости нефти.

 

Алексей Данилов

Секретарь СНБО

Надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?
Обратите внимание! Проблема с дефицитом топлива для обычных водителей по-прежнему острая. Чтобы узнать о наличии топлива на АЗС, советуем воспользоваться мобильными приложениями сетей АЗС (Прайд, Fishka, Energy и т.д.) или онлайн-картой от ЛУН.

Почему возник дефицит топлива

  • Российские оккупанты разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
  • Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.
  • Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.
  • Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью.
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Автор: Юлія Поскробок