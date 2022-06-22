Стоимость топлива 22 июня

Бензин А-95 премиум подорожал на 75 копеек за последние сутки. Теперь он стоит в среднем 52,31 гривны за литр по Украине, по данным auto.ria .

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В то же время обычный А-95 поднялся в цене на 6 копеек и стоит в среднем 50,82 гривны . В частности, сети ОККО, WOG продают бензин А-95 по 51 гривну. Авиас и Укрнафта продают горючее по 50 гривен в среднем, а UPG – 48,90 гривны.

Дизельное горючее в среднем стоит 56,57 гривны за литр. В сетях ОККО и WOG дизель стоит 57 гривен. В UPG – 56 гривен, Авиас и Укрнефть – 55 гривен.

Газ на украинских АЗС в среднем обойдется по 42,04 гривны за литр:

На ОККО он стоит 42 гривны;

на WOG – 41,97 гривны;

на Авиас – 41,90 гривны;

на UPG – 37 гривен;

Укрнефть продает по 41,95 гривны;

а Shell – за 43,04 гривны.

Заметим, что топливо может отличаться в цене в зависимости от региона.

Вернутся ли старые цены

Украина активно работает над тем, что наладить новые маршруты поставки . Но не стоит рассчитывать, что если это произойдет, то цены вернутся в довоенные. Дело в том, что цены на горючее резко выросли по всему миру из-за рекордной стоимости нефти.

Алексей Данилов Секретарь СНБО Надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?

Обратите внимание! Проблема с дефицитом топлива для обычных водителей по-прежнему остра. Чтобы узнать наличие топлива на АЗС, советуем воспользоваться мобильными приложениями сетей АЗС (Прайд, Fishka, Energy и т.д.) или онлайн-картой от ЛУН .

Почему возник дефицит топлива

Российские кафиры разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.

Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью.

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