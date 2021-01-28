Налоговая милиция отходит в прошлое, - Шмыгаль о создании Бюро экономической безопасности
Верховная Рада 28 января проголосовала за создание Бюро экономической безопасности. Этот орган будет противодействовать преступлениям в сфере тенизации экономики и утечки капиталов. Такое решение парламентариев приветствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Источник: телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Принятие закона о Бюро экономической безопасности глава правительства назвал выдающимся шагом.
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Налоговая милиция отходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "масок-шоу",
– написал Шмыгаль.
Отметим, что в первом чтении за законопроект голосовали еще в сентябре 2020 года. Во втором чтении и в целом 28 января 2021 года законопроект поддержали 242 нардепа.
Главное о Бюро экономической безопасности
- Ведомство будет иметь территориальные подразделения.
- Директора Бюро будет назначать правительство, однако кандидата будет выбирать конкурсная комиссия.
- Подчиняться Бюро будет Кабинету Министров Украины.
- Директор БЭБ каждый год – не позднее 1 марта должен отчитываться перед правительством и парламентом о деятельности ведомства за предыдущий календарный год.
- Максимальное количество работников ведомства – 4 тысячи человек.
- Детективы БЭБ будут иметь полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования.
- После того, как новосозданный орган заработает, налоговую милицию придется расформировать.
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