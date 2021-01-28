Верховная Рада 28 января проголосовала за создание Бюро экономической безопасности. Этот орган будет противодействовать преступлениям в сфере тенизации экономики и утечки капиталов. Такое решение парламентариев приветствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Принятие закона о Бюро экономической безопасности глава правительства назвал выдающимся шагом.

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Налоговая милиция отходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "масок-шоу",

– написал Шмыгаль.

Отметим, что в первом чтении за законопроект голосовали еще в сентябре 2020 года. Во втором чтении и в целом 28 января 2021 года законопроект поддержали 242 нардепа.

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