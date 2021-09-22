Прекратили полномочия главы и членов наблюдательного совета Укрзализныци, среди них - Лещенко
Источник:Укрзализныця
Кабинет министров не продлил контракт с председателем наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером. Также это касается еще трех членов совета – Сергея Лещенко, Андреаса Матье и Олега Журавлева. Соответствующее решение правительство приняло на основании своего распоряжения в июне.
Согласно предыдущему распоряжению Кабмина полномочия трех членов и председателя наблюдательного совета продлили не более чем на три месяца. Контракт с ними истек еще 19 июня.
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В наблюдательный совет пока никого не назначили
Кто займет теперь вакантные места – пока неизвестно. Никаких новых распоряжений от правительства пока не поступало.
- Аджунер был исполняющим обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года.
- Лещенко был в наблюдательном совете с декабря 2019 года.
- С того самого времени – и Журавлев.
- Матье – с июня 2018.
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Кабмин создал Антикризисный штаб Укрзализныци
Отметим, что в начале сентября Кабмин принял решение о создании Антикризисного штаба Укрзализныци. Во главе вновь созданного органа – министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Основная задача штаба разобраться с закупками важных материалов, которые, по словам министра, были фактически провалены. Таким образом была угроза осуществлению железнодорожных перевозок в целом.