Предусматривает назначение главы САП и субсидии: Гетманцев рассказал о меморандуме с МВФ

Меморандум Украины с Международным валютным фондом предусматривает завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, в нем говорится о мерах по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ.

О содержании меморандума Украины и МВФ в комментарии изданию рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Детали меморандума Украины с МВФ

Вопрос руководителя САП

Одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является завершение до конца ноября процесса отбора и назначение руководителя САП и обеспечение ее автономии,

– заявил Гетманцев.

Субсидии для украинцев

По словам нардепа, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы". Речь идет о субсидиях. "Не то, что повышения тарифов нет, наоборот – есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ", – пояснил он.

Налоговые вопросы

Кроме того, документ предусматривает принятие "ресурсного" законопроекта №5600, улучшения администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости и рентной платы. В меморандуме есть норма об "улучшении администрирования налогов" и минимизации возможностей для злоупотреблений.

"Украина намерена "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", – отметил глава комитета Рады.

Дефицит госбюджета

Также подписанный документ предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП, но это уже заложили в проект бюджета на 2022 год.

Другие детали меморандума

Украина "выразила намерение в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепление финансового состояния предприятий тепловой коммунальной энергетики", – добавил депутат.

Еще меморандум предусматривает принятие законопроекта №5600, который даст возможность обеспечить дополнительные фискальные возможности для увеличения приоритетных расходов на 2022 год.

В нем говорится и о продолжении внедрения пенсионной реформы.

Кроме того, Украина обязалась обнародовать результаты аудита Фонда борьбы с коронавирусом до конца 2021 года.

Среди намерений Киева – запустить Бюро экономической безопасности и ликвидировать до конца декабря 2021 года Государственную фискальную службу.

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