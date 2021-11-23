Предусматривает назначение главы САП и субсидии: Гетманцев рассказал о меморандуме с МВФ
Источник:Интерфакс-Украина
Меморандум Украины с Международным валютным фондом предусматривает завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, в нем говорится о мерах по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ.
О содержании меморандума Украины и МВФ в комментарии изданию рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Детали меморандума Украины с МВФ
Вопрос руководителя САП
Одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является завершение до конца ноября процесса отбора и назначение руководителя САП и обеспечение ее автономии,
– заявил Гетманцев.
Субсидии для украинцев
По словам нардепа, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы". Речь идет о субсидиях. "Не то, что повышения тарифов нет, наоборот – есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ", – пояснил он.
Налоговые вопросы
Кроме того, документ предусматривает принятие "ресурсного" законопроекта №5600, улучшения администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости и рентной платы. В меморандуме есть норма об "улучшении администрирования налогов" и минимизации возможностей для злоупотреблений.
"Украина намерена "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", – отметил глава комитета Рады.
Дефицит госбюджета
Также подписанный документ предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП, но это уже заложили в проект бюджета на 2022 год.
Другие детали меморандума
Украина "выразила намерение в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепление финансового состояния предприятий тепловой коммунальной энергетики", – добавил депутат.
Еще меморандум предусматривает принятие законопроекта №5600, который даст возможность обеспечить дополнительные фискальные возможности для увеличения приоритетных расходов на 2022 год.
В нем говорится и о продолжении внедрения пенсионной реформы.
Кроме того, Украина обязалась обнародовать результаты аудита Фонда борьбы с коронавирусом до конца 2021 года.
Среди намерений Киева – запустить Бюро экономической безопасности и ликвидировать до конца декабря 2021 года Государственную фискальную службу.
Транш Украине от МВФ: что известно
- Украина вскоре получит от МВФ транш объемом почти 700 миллионов долларов.
- Фонд одобрил продление текущей программы stand-by еще на полгода.