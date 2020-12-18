Главу Государственного агентства резерва Украины и его первого заместителя назначат без конкурса путем заключения контракта. Кандидатов на эти должности предложил министр экономики Игорь Петрашко.

Также Кабмин определил Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседований. Об этом говорится в распоряжениях правительства от 16 декабря № 1571-р и № 1572-р.

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Что указано в распоряжениях

Правительство согласилось с предложением Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность главы Госрезерва и его первого заместителя путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Определить Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке,

– говорится в документах.

Кто именно претендует на эти должности, в правительстве пока не сообщают.

Обратите внимание! В конце апреля 2020 года Кабмин утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина. На вакантные места госслужащих, даже высокого ранга, могут назначать лиц, которых предлагала спецкомиссия. На вакантные должности могут назначать лиц среди тех, кого предложили по результатам незавершенных до начала карантина конкурсов.