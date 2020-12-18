Без конкурса: как будут назначать главу Госрезерва и его заместителя
Главу Государственного агентства резерва Украины и его первого заместителя назначат без конкурса путем заключения контракта. Кандидатов на эти должности предложил министр экономики Игорь Петрашко.
Также Кабмин определил Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседований. Об этом говорится в распоряжениях правительства от 16 декабря № 1571-р и № 1572-р.
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Что указано в распоряжениях
Правительство согласилось с предложением Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность главы Госрезерва и его первого заместителя путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
Определить Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке,
– говорится в документах.
Кто именно претендует на эти должности, в правительстве пока не сообщают.
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