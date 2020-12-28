Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что иски, которые подали в суд Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб, являются проявлением "юридического демарша". Данилишин отметил, что это заместители главы НБУ сделали специально перед приездом миссии МВФ в Украину.

Наказывать Сологуба и Рожкову есть за что, – Данилишин

Сам председатель Совета НБУ считает, что наказывать Сологуба и Рожкову было за что. Об этом Данилишин написал в Фейсбуке.

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Данилишин подчеркнул, что заместители главы регулятора являются "наемными клерками" и Совет может их как похвалить, так и наказать.

Наказывать есть за что – от "банкопада" – крупнейшей авантюры периода 2014–2018 годов, который вместе со спецоперацией по известному банку забрал почти 38% потерь ВВП, до манипуляций с процентными ставками, что существенно притормозило развитие экономики, начиная с 2017 года,

– написал Данилишин.

Председатель Совета отметил, что у Рожковой и Сологуба было несколько месяцев после получения выговоров, чтобы найти общий язык с Советом. Однако иски в ОАСК подали якобы специально именно перед приездом миссии МВФ в Украину.

Госпожа Рожкова в свое время была задействована в переговорных процедурах с руководством Фонда... И решила все эти "знания" задействовать. Поэтому я делаю вывод, что цель этого юридического демарша – ослабить позиции украинской стороны в переговорах с представителями МВФ,

– сказал Данилишин.

Рожкова и Сологуб просят признать противоправными решения Совета НБУ

Отметим, что первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают вынесенные им Советом регулятора выговора в Окружном админсуде Киева. Истцы просят признать противоправными и отменить решения.

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