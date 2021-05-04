Под письмом, переданным Интерфакс-Украина, подписались глава совета Клэр Споттисвуд и независимые члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Наблюдательный совет напомнил, что уже подал заявления об отставке. Поэтому полномочия его членов прекратятся 14 мая.

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Назначение Витренко – шаг назад, – наблюдательный совет

На такой же шаг может пойти и правление, так как, сказано в письме, оно дало понять, что недовольно политикой нового главы Юрия Витренко.

Он (Витренко – 24 канал), кажется, незнаком с программой текущей трансформации, ход которой он планирует изменить. На наш взгляд, это было бы большим шагом компании назад,

– говорится в письме к главе правительства.

Наблюдательный совет отметил, что нормализованную прибыль "Нафтогаза" за 2020 год оценивают в 3,2 миллиарда гривен. А это на 0,6 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году.

В письме отметили, что сейчас компания вошла в период улучшения доходности, а это достижение именно действующего правления.

Важно! Члены наблюдательного совета отметили, что увольнение экс-главы Андрея Коболева было нарушением стандартов корпоративного управления. Что касается кандидатуры Витренко, то ее наблюдательный совет даже не рассматривал.

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Витренко неоднократно критиковал правление "Нафтогаза"

Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции только на короткий промежуток времени для того, чтобы сменить главу правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий,

– отметили члены наблюдательного совета.

Также в письме сообщили, что Витренко на должности исполняющего обязанности министра энергетики неоднократно критиковал правление "Нафтогаза".

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