Под письмом, переданным Интерфакс-Украина, подписались глава совета Клэр Споттисвуд и независимые члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Наблюдательный совет напомнил, что уже подал заявления об отставке. Поэтому полномочия его членов прекратятся 14 мая.
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Назначение Витренко – шаг назад, – наблюдательный совет
На такой же шаг может пойти и правление, так как, сказано в письме, оно дало понять, что недовольно политикой нового главы Юрия Витренко.
Он (Витренко – 24 канал), кажется, незнаком с программой текущей трансформации, ход которой он планирует изменить. На наш взгляд, это было бы большим шагом компании назад,
– говорится в письме к главе правительства.
Наблюдательный совет отметил, что нормализованную прибыль "Нафтогаза" за 2020 год оценивают в 3,2 миллиарда гривен. А это на 0,6 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году.
В письме отметили, что сейчас компания вошла в период улучшения доходности, а это достижение именно действующего правления.
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Витренко неоднократно критиковал правление "Нафтогаза"
Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции только на короткий промежуток времени для того, чтобы сменить главу правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий,
– отметили члены наблюдательного совета.
Также в письме сообщили, что Витренко на должности исполняющего обязанности министра энергетики неоднократно критиковал правление "Нафтогаза".
Коротко о кадровых ротациях в Нафтогазе
- Андрея Коболева 28 апреля уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко.
- Причина: правительство признало неудовлетворительной работу руководства компании.
- Все члены наблюдательного совета подали в отставку. Они отказались исполнять обязанности до избрания новых членов.