В проекте государственного бюджета на Пенсионный фонд в 2022 году предусмотрели на 31 миллиард гривен больше, чем в 2021 году.

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Бюджет Пенсионного фонда и индексация пенсий

Всего на Пенсионный фонд в проекте главного финансового документа Украины на 2022 год заложили 531 миллиард гривен.

Кроме того, правительство запускает индексацию всех пенсий с 1 марта 2022 года. На это выделят 28,2 миллиарда гривен.

Другое запланированное пенсионное обеспечение

на доплаты военным пенсионерам пока предусмотрели 10,6 миллиарда гривен;

на перерасчет пенсий людям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – дополнительно 2,5 миллиарда гривен;

индексация компенсационных выплат людям в возрасте от 75 лет – 1,5 миллиарда гривен;

доплата к пенсиям людям с инвалидностью 1 группы – 147,6 миллиона гривен.

Обратите внимание! Шмыгаль сообщил о ежемесячных доплатах пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет с 1 октября 2022 года. Говорится о дополнительных 300 гривнах. На эти деньги могут рассчитывать те категории граждан, у которых пенсии меньше размера средней заработной платы 2020 года.

Текст сообщения Дениса Шмыгаля:

Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год – 531 миллиард гривен, что на 31 миллиард больше 2021-го года.

Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта – это дополнительные 28,2 миллиарда гривен. Доплаты военным пенсионерам – 10,6 миллиарда гривен. Пересчет пенсий чернобыльцам – дополнительно 2,5 миллиарда гривен. Продление программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты.