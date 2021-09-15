В проекте государственного бюджета на Пенсионный фонд в 2022 году предусмотрели на 31 миллиард гривен больше, чем в 2021 году.
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Бюджет Пенсионного фонда и индексация пенсий
Всего на Пенсионный фонд в проекте главного финансового документа Украины на 2022 год заложили 531 миллиард гривен.
Кроме того, правительство запускает индексацию всех пенсий с 1 марта 2022 года. На это выделят 28,2 миллиарда гривен.
Другое запланированное пенсионное обеспечение
- на доплаты военным пенсионерам пока предусмотрели 10,6 миллиарда гривен;
- на перерасчет пенсий людям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – дополнительно 2,5 миллиарда гривен;
- индексация компенсационных выплат людям в возрасте от 75 лет – 1,5 миллиарда гривен;
- доплата к пенсиям людям с инвалидностью 1 группы – 147,6 миллиона гривен.
Текст сообщения Дениса Шмыгаля:
Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год – 531 миллиард гривен, что на 31 миллиард больше 2021-го года.
Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта – это дополнительные 28,2 миллиарда гривен. Доплаты военным пенсионерам – 10,6 миллиарда гривен. Пересчет пенсий чернобыльцам – дополнительно 2,5 миллиарда гривен. Продление программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты.