Правительство выплатит по 6,5 тысячи работодателям за каждого трудоустроенного переселенца
Чрезвычайно важным для Украины является восстановление экономики. Чтобы стимулировать бизнес возвращаться к работе там, где это возможно, правительство запускает программу трудоустройства переселенцев.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении 21 марта, передает 24 канал. Для этого государство будет выплачивать работодателям 6 500 гривен за каждого переселенца из пострадавших регионов.
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Эти средства работодатели будут расходовать на оплату труда таких работников,
– отметил Шмыгаль.
Государство уже ввело несколько программ по поддержке бизнеса:
- полная дерегуляция бизнеса;
- упрощение налоговой системы;
- доступные кредиты;
- часть выплат на заработные платы переселенцев.
Премьер призвал всех начинать работу, работать, принимать людей и обеспечивать их работой и рабочими местами там, где это возможно.
Обращение премьера Шмыгаля за 21 марта: смотрите видео