Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении 21 марта, передает 24 канал. Для этого государство будет выплачивать работодателям 6 500 гривен за каждого переселенца из пострадавших регионов.

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Эти средства работодатели будут расходовать на оплату труда таких работников,

– отметил Шмыгаль.

Государство уже ввело несколько программ по поддержке бизнеса:

полная дерегуляция бизнеса;

упрощение налоговой системы;

доступные кредиты;

часть выплат на заработные платы переселенцев.

Премьер призвал всех начинать работу, работать, принимать людей и обеспечивать их работой и рабочими местами там, где это возможно.

Обращение премьера Шмыгаля за 21 марта: смотрите видео