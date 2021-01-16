Правительство выделило дополнительные деньги для выплаты 8 тысяч гривен ФЛП
Кабинет Министров Украины выделил деньги, чтобы завершить предоставление одноразовой помощи ФЛП во время локдауна. На это направили 201 миллион гривен из спецфонда госбюджета-2021.
Деньги выделили Минсоцполитики
Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства от 13 января 2021 года. Документ опубликовали на сайте Правительственного портала.
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Деньги передадут Министерству социальной политики. Ведомство уже распределит средства для оказания помощи застрахованным лицам, которые могут потерять основные доходы из-за введения локдауна.
За денежной помощью обратились 480 тысяч человек
Отметим, что за одноразовой помощью уже обратились 480 тысяч человек. Однако в Министерстве экономики отметили, что таких обращений могло быть 712 тысяч. Украинцам уже выплатили 3,6 миллиарда гривен.
Главное о выплатах пособия ФЛП:
- В Украине ввели 3 программы государственных выплат для бизнеса, который пострадал из-за карантинных ограничений.
- ФЛП и наемные работники, потерявшие доход из-за локдауна, могли получить по 8 тысяч гривен.
- Начали выплаты 22 декабря 2020 года.
- Подать заявку можно было до 31 декабря 2020 года.
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