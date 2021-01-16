Кабинет Министров Украины выделил деньги, чтобы завершить предоставление одноразовой помощи ФЛП во время локдауна. На это направили 201 миллион гривен из спецфонда госбюджета-2021.

Деньги выделили Минсоцполитики

Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства от 13 января 2021 года. Документ опубликовали на сайте Правительственного портала.

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Деньги передадут Министерству социальной политики. Ведомство уже распределит средства для оказания помощи застрахованным лицам, которые могут потерять основные доходы из-за введения локдауна.

За денежной помощью обратились 480 тысяч человек

Отметим, что за одноразовой помощью уже обратились 480 тысяч человек. Однако в Министерстве экономики отметили, что таких обращений могло быть 712 тысяч. Украинцам уже выплатили 3,6 миллиарда гривен.

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