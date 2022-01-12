Правительство уверило, что минимальную пенсию украинцам в возрасте 70+ поднимут до 3 тыс. гривен
12 января 2022 , 14:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Денис Шмыгаль анонсировал в 2022 году несколько этапов повышения пенсий. Первую индексацию проведут уже в марте.
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что минимальную пенсию для украинцев в возрасте 70+ поднимут до 3 тысяч гривен. В то же время для этого необходимо, чтобы трудовой стаж составлял минимум 30–35 лет.
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Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30–35 лет будет 3 000 гривен,
– подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, будут пересчитывать пенсии для чернобыльцев.
Также в связи с ростом минимальной зарплаты продолжится повышение пенсий для 65-летних.
Пенсии будут повышать в 12 этапов
- Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что перерасчет пенсий в 2022 году будет состоять из 12 этапов. В частности, в январе планируют перерасчет выплат ликвидаторам ЧАЭС.
- Следующий этап – уже в марте.
- По словам Лазебной, доплаты к пенсии пожилым людям для категории пенсионеров от 70 до 75 лет запланированы на осень 2022 года.
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