Правительство уверило, что минимальную пенсию украинцам в возрасте 70+ поднимут до 3 тыс. гривен

Денис Шмыгаль анонсировал в 2022 году несколько этапов повышения пенсий. Первую индексацию проведут уже в марте.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что минимальную пенсию для украинцев в возрасте 70+ поднимут до 3 тысяч гривен. В то же время для этого необходимо, чтобы трудовой стаж составлял минимум 30–35 лет.

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Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30–35 лет будет 3 000 гривен,

– подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, будут пересчитывать пенсии для чернобыльцев.

Также в связи с ростом минимальной зарплаты продолжится повышение пенсий для 65-летних.

Пенсии будут повышать в 12 этапов

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что перерасчет пенсий в 2022 году будет состоять из 12 этапов. В частности, в январе планируют перерасчет выплат ликвидаторам ЧАЭС.

Следующий этап – уже в марте.

По словам Лазебной, доплаты к пенсии пожилым людям для категории пенсионеров от 70 до 75 лет запланированы на осень 2022 года.

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С 1 декабря 2021 года средняя пенсия выросла до 3 980 гривен. Она фактический превысила прожиточный минимум на 257 гривен.