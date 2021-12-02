Правительство увеличит сумму выплат на "тысячу за вакцинацию"

Правительство выделило больше средств на выплату вакцинированным украинцам. Сумму увеличили более чем в 2,5 раза. Причиной стал значительный рост количества вакцинированных.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, касательно увеличения суммы на выплаты было много обращений. Правительство решило согласовать это.

Интересно Хватит ли каждому вакцинированному по тысяче гривен

Сколько теперь выделят на выплаты

Денис Шмыгаль заявил, что на выплаты вакцинированным украинцам выделят на 5 миллиардов гривен больше. То есть в целом эта сумма теперь составляет 8 миллиардов гривен.

Премьер-министр пояснил, что получить выплаты за вакцинацию можно через приложение "Дия". Те, у кого будут возникать трудности, могут обратиться за помощью в офлайн пункты поддержки "Дия". Их будет более 100.

Выплаты вакцинированным украинцам: главное

Президент Владимир Зеленский в ноябре анонсировал выплату 1 000 гривен каждому украинцу, который прошел полный курс вакцинации – то есть получил 2 дозы вакцины против коронавируса.

Эти средства можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или на билеты на внутренние рейсы.

Старт программы запланирован на 19 декабря. получить средства можно в приложении "Дия".

Целью программы выплат за вакцинацию является поддержка бизнеса, пострадавшего в результате пандемии, и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.