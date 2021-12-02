По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, касательно увеличения суммы на выплаты было много обращений. Правительство решило согласовать это.

Интересно Хватит ли каждому вакцинированному по тысяче гривен

Сколько теперь выделят на выплаты

Денис Шмыгаль заявил, что на выплаты вакцинированным украинцам выделят на 5 миллиардов гривен больше. То есть в целом эта сумма теперь составляет 8 миллиардов гривен.

Премьер-министр пояснил, что получить выплаты за вакцинацию можно через приложение "Дия". Те, у кого будут возникать трудности, могут обратиться за помощью в офлайн пункты поддержки "Дия". Их будет более 100.

Заметьте! Целью программы выплат за вакцинацию является поддержка бизнеса, пострадавшего в результате пандемии, и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.

Выплаты вакцинированным украинцам: главное