Правительство установило новые предельные цены на топливо: бензин и дизель могут подорожать
Источник:Министерство экономики Украины
Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного горючего, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена бензина и дизеля может возрасти от 30 до 40 гривен за литр.
Цена горючего
Согласно новым расчетным ценам, обнародованным Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина – 33,79 гривны,
- дизельного топлива (ДТ) – 30,95 гривны за литр.
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Какой может быть максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:
- 38,34 гривны за литр бензина,
- 35,92 гривны за литр ДТ.
Почему цена горючего на АЗС может возрасти
Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Заметим, что после повышения расчетной стоимости, сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.
Напомним, что 7 марта 2022 года цена нефти взлетела до рекордных 139 долларов за баррель – это самый высокий показатель с 2008 года. Она значительно прибавила в цене после того, как США вместе с союзниками в Европе активно начали обсуждать возможность отказа от импорта российской нефти.
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Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине было введено государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нефтегаз Украины". Компания представляет расчеты Министерству экономики трижды в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 ДТ.
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