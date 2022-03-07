Цена горючего

Согласно новым расчетным ценам, обнародованным Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина – 33,79 гривны,

– 33,79 гривны, дизельного топлива (ДТ) – 30,95 гривны за литр.

Обратите внимание Нефть взлетела до рекордных 139 долларов за баррель

Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

38,34 гривны за литр бензина ,

, 35,92 гривны за литр ДТ.

Важно! Максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Почему цена горючего на АЗС может возрасти

Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Заметим, что после повышения расчетной стоимости, сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.

Напомним, что 7 марта 2022 года цена нефти взлетела до рекордных 139 долларов за баррель – это самый высокий показатель с 2008 года. Она значительно прибавила в цене после того, как США вместе с союзниками в Европе активно начали обсуждать возможность отказа от импорта российской нефти.

Следует ознакомиться В Конгрессе США думают, как отрезать Россию от импорта нефти

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине было введено государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нефтегаз Украины". Компания представляет расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 ДТ.

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