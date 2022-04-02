Правительство упростило импорт сельскохозяйственной продукции в Украину

Минагрополитики и правительство Украины упростили требования импорта сельскохозяйственной продукции. Речь идет о товарах растительного происхождения, в частности, овощах, фруктах, чае, кофе и семенах.

Принятое постановление призвано обеспечить продовольственную безопасность государства и упростить условия ведения бизнеса во время войны. Она будет действовать во время военного положения и в течение 90 дней с момента его отмены или прекращения.

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Что предполагает новое постановление правительства

Постановлением вводится принцип экстерриториальности для реализации полномочий территориальных органов Госпотребслужбы. Теперь субъекты хозяйствования (предприятия) по собственному выбору имеют право:

обращаться и получать документы, административные услуги и фитосанитарные процедуры в любом территориальном органе Госпотребслужбы;

обращаться к проведению фитосанитарной экспертизы в любую фитосанитарную лабораторию Госпродпотребслужбы.

Кроме того, упрощен фитосанитарный контроль импорта товаров, относящихся к отдельным группам (07 – 12, согласно УКТ ВЭД), путем проведения исключительно инспектирования, без отбора образцов и проведения фитосанитарной экспертизы. Полноценный фитосанитарный контроль будет осуществляться только в тех случаях, если:

фитосанитарные сертификаты отсутствуют или недействительны;

груз не соответствует информации, указанной в фитосанитарном сертификате;

при инспектировании были выявлены признаки заражения или повреждения импортируемой продукции регулируемыми вредными организмами.

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Добавим, что новое постановление правительства также предусматривает следующие изменения:

Отмена требования фитосанитарного контроля сопроводительной деревянной упаковки (паллетов, поддонов, коробок, ящиков и т.п.), с которыми импортируются товары растительного происхождения. Отмена обязательства перемещать по территории Украины импортируемых товаров в сопровождении карантинного сертификата. Выдача карантинного сертификата исключительно по требованию лица.

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