Первое заседание состоится 8 сентября. На нем обсудят закупки критически важных материалов.

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В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. Уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок – 34%,

– заявил Кубраков.

Он пояснил, что состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны "Укрзализныци" и правительства.

Кто вошел в Антикризисный штаб

Заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков,

исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камишин,

заместитель министра экономики Кристина Голубицкая,

заместитель министра финансов Александр Кава,

представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета и др.

Первоочередной задачей Антикризисного штаба является налаживание процесса закупок и ритмических поставок материально-технического обеспечения.

Обратите внимание! Антикризисный штаб создали во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны. Он должен подготовить рекомендации относительно мер по урегулированию проблем железнодорожного транспорта.