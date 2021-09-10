Первое заседание состоится 8 сентября. На нем обсудят закупки критически важных материалов.
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В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. Уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок – 34%,
– заявил Кубраков.
Он пояснил, что состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны "Укрзализныци" и правительства.
Кто вошел в Антикризисный штаб
- Заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков,
- исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камишин,
- заместитель министра экономики Кристина Голубицкая,
- заместитель министра финансов Александр Кава,
- представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета и др.
Первоочередной задачей Антикризисного штаба является налаживание процесса закупок и ритмических поставок материально-технического обеспечения.