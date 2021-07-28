Правительство сделало важный шаг для приватизации Ощадбанка
Источник:Кабмин
Министра финансов Сергея Марченко уполномочили на согласование условий письма-мандата между государственным Ощадбанком и ЕБРР. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 28 июля.
Документ предусматривает привлечение банком долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом до 100 миллионов евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.
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- В конце 2016 года между правительством Украины, Ощадбанком и ЕБРР был подписан Меморандум взаимопонимания, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации.
Также следует отметить, что правительством 2 сентября 2021 одобрены обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, одним из приоритетов которых является уменьшение доли государства в банковском секторе Украины,
– говорится в документе.
Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка одними из условий являются одобрение Кабинетом министров стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР.Обратите внимание! В первом квартале 2021 года чистая прибыль Ощадбанка составила 252 миллиона гривен.
- Интересно, что в прошлом году этот показатель равнялся 2,63 миллиарда гривен.