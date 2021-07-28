Документ предусматривает привлечение банком долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом до 100 миллионов евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.

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В конце 2016 года между правительством Украины, Ощадбанком и ЕБРР был подписан Меморандум взаимопонимания, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации.

Также следует отметить, что правительством 2 сентября 2021 одобрены обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, одним из приоритетов которых является уменьшение доли государства в банковском секторе Украины,

– говорится в документе.

Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка одними из условий являются одобрение Кабинетом министров стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР.