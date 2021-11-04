Правительство разделило между областями дополнительные 3,5 миллиарда гривен на ремонт дорог

Кабмин выделил местным бюджетам дополнительные 3,5 миллиарда гривен на ремонт дорог. Наибольшую сумму получит Киев.

Речь идет о дополнительном объеме субвенций из госбюджета на дороги общего пользования местного значения и улицы коммунальной собственности.

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Деньги выделили через перевыполнение доходов государственного дорожного фонда. В пояснительной записке отметили, что по состоянию на 23 ноября ожидают перевыполнения по доходам на 3,5 миллиарда, а на конец года – на 5,83 миллиарда.

Кто сколько получит

К слову, 10% этой суммы получит бюджет города Киева, то есть 350 миллионов гривен. Остальное распределят между другими местными бюджетами.

Наибольшие суммы пойдут на Полтавщину – 207 миллионов, Винниччину – 199 и Харьковщину – 194. Меньше всего достанется Черновицкой области – 54 миллиона, Закарпатской – 64 и Ровенской – 83.

В бюджете на 2021 год на дорожную инфраструктуру в рамках программы "Большое строительство" предусмотрели 150 миллиардов гривен. Кстати, Франция может предоставить Украине дополнительно еще 1 миллиард инвестиций для этой программы.



Распределение денег на ремонты дорог / Фото с телеграмму Алексея Гончаренко





Распределение денег на ремонты дорог / Фото с телеграмму Алексея Гончаренко