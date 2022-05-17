Правительство расширило перечень категорий для выплаты 2 200 –2 500 гривен: кто получит помощь
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Кабмин расширил перечень граждан, которые могут рассчитывать на выплаты 2200-2500 гривен ежемесячно от международных гуманитарных организаций.
Большее количество украинцев сможет оформить помощь
Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Внимание Правительство четко определило категории граждан, имеющих право на выплаты, связанные с войной
Кто получит помощь
Ранее такие выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.
Теперь выплаты смогут получить и люди с деоккупированных территорий, населённых пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории,
– сообщил Шмыгаль.
К слову, со временем оформить помощь можно будет не только на сайте " єДопомога", но и в "Дие".
Помощь для ВПЛ
В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через Дию. Сумма выплат составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
- для других лиц – 2 000 гривен.
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Гуманитарный кризис в Украине
Полномасштабное вторжение России в Украину привело к гуманитарному кризису. Уже 4,8 миллионов украинцев потеряли работу за 2,5 месяца войны.
При этом количество безработных из-за войны может возрасти до 7 миллионов, если произойдет эскалация боевых действий.
Еще 5,23 миллиона украинских беженцев выехали в соседние страны. В основном это женщины, дети и люди старше 60 лет. Однако 2,75 миллиона из них – трудоспособного возраста, а 1,2 миллиона из них потеряли или оставили работу.
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