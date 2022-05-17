Большее количество украинцев сможет оформить помощь

Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Внимание Правительство четко определило категории граждан, имеющих право на выплаты, связанные с войной

Кто получит помощь

Ранее такие выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

Теперь выплаты смогут получить и люди с деоккупированных территорий, населённых пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории,

– сообщил Шмыгаль.

К слову, со временем оформить помощь можно будет не только на сайте " єДопомога", но и в "Дие".

Помощь для ВПЛ

В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через Дию. Сумма выплат составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

К теме Когда ВПЛ получат выплаты за март и апрель

Гуманитарный кризис в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к гуманитарному кризису. Уже 4,8 миллионов украинцев потеряли работу за 2,5 месяца войны.

При этом количество безработных из-за войны может возрасти до 7 миллионов, если произойдет эскалация боевых действий.

Еще 5,23 миллиона украинских беженцев выехали в соседние страны. В основном это женщины, дети и люди старше 60 лет. Однако 2,75 миллиона из них – трудоспособного возраста, а 1,2 миллиона из них потеряли или оставили работу.

Вам может быть полезно – как в Дие подать заявку на поврежденное имущество: смотрите видео