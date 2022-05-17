В таком случае, цены на дизель не будут превышать 58 гривен за литр, а на бензин — 52 гривны. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемафрафона, сообщает 24 канал.

Кстати Когда на украинских АЗС появится достаточно топлива

Если на рынке будет злоупотребление ценами, применят санкции

Решение об остановке госрегулирования цен принял оперативный штаб при Кабинете министров. Это произошло после дискуссии с операторами рынка.

Чтобы они (операторы – 24 канал) могли весь доступный ресурс на европейском или даже не европейском рынке транспортировать в Украину,

– объяснила Свириденко.

Отдельно Свириденко подчеркнула: если операторы будут злоупотреблять положением, правительство будет вводить санкции. Ситуацию будут отслеживать ежесуточно.

По словам министра, это решение позволит сократить очереди на АЗС и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.

Госрегулирование на топливо: что известно

Государственное регулирование розничных цен на бензин и дизель было введено еще 15 мая 2021 года. Все, чтобы предотвратить злоупотребления на АЗС.

Проводить расчеты тогда обязали "Нафтогаз Украины". Компания подавала расчеты Минэкономики трижды в месяц.

Максимальную розничную наценку установили в размере 5 гривен на бензин и 7 дизель.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

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