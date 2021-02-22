С 1 марта в Украине индексируют пенсии. Соответствующее постановление уже принял Кабинет Министров. Поэтому, ровно через неделю украинские пенсионеры начнут получать больше.

Ожидается, что пенсии повысятся для 8 миллионов человек.

Важно В бюджет на 2021 год заложили деньги на индексацию пенсий: кто получит дополнительные выплаты

Как пояснили в Минсоцполитики, размер пенсии в среднем повысится на 308 гривен. В то же время минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Таким образом минимальная пенсия вырастет до 2 200 гривен для тех, кто имеет длительный страховой стаж. Напомним, это – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Что такое индексация? Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

Кто получит дополнительные выплаты

65-летние пенсионеры из-за роста минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

лица, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет.

Заметим, что Кабинет Министров еще в сентябре 2020 года принял постановление, которое устанавливает датой ежегодной индексации пенсий 1 марта.