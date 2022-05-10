По словам главы Кабмина, главная цель этого шага – поддержать жителей Украины в этот непростой период. Он добавил, что сейчас любое повышение тарифов не актуально, информирует 24 канал.

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Шмыгаль о тарифах в Украине

Согласно проектам закона, которые планирует подать украинское правительство, мораторий на повышение тарифов должен действовать до завершения войны, а также 6 месяцев после.

Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти,

– заявил Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Премьер-министр Украины добавил, что вышеупомянутые законопроекты определят механизмы предоставления компенсаций, которые позволят поддерживать надлежащий уровень инфраструктуры и ее восстановление.

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США приняли решение об отмене 25% пошлин на украинскую сталь и изделия из нее. Это нововведение будет действовать в течение следующих 12 месяцев, то есть до мая 2023 года.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что над этим проектом украинское правительство работало в течение нескольких лет. Она добавила, что это поворотный момент в отношениях Украины и США. Заявление об отмене таможенной пошлины на украинскую сталь сделала секретарь коммерции Джина Раймондо.

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что введенные против России санкции уже убивают экономику государства-агрессора. Согласно внутреннему прогнозу российского Министерства финансов, в 2022 году ВВП сократится на 12%. Дело в том, что Россия не обнародует официальный прогноз после начала полномасштабной войны против Украины.

Денис Шмыгаль вместе с президентом Европарламента Шарлем Мишелем 9 мая посетили Одесский порт. Глава Кабмина подчеркнул, что мир должен увидеть, как Россия блокирует украинские порты. Он подчеркнул, что несмотря на попытки государства-агрессора необходимо объединиться и сделать все для того, чтобы голод для некоторых стран не стал реальностью.

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