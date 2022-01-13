Правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость на бензин и дизельное топливо в Украине. Именно из этих показателей и высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину января.

По данным министерства, стоимость бензина составляет 27,92 гривны за литр, а также 25,16 гривны за литр – за дизтопливо.

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В ведомстве пояснили, что с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена:

на "обычный" бензин не должен превышать 32,92 гривны за литр,

на "обычное" дизтопливо – 32,16 гривны за литр.

Как изменились цены

По сравнению с началом месяца средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 гривны за литр. Тогда как стоимость дизтоплива выросла еще больше – на 1,34 гривны за литр. По состоянию на 4 января цены выглядели следующим образом:

цена литра бензина составляла 26,97 гривны;

дизельного топлива (ДТ) – 23,82 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на ДТ.

Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео