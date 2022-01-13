Правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
13 января 2022 , 14:08Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость на бензин и дизельное топливо в Украине. Именно из этих показателей и высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину января.
По данным министерства, стоимость бензина составляет 27,92 гривны за литр, а также 25,16 гривны за литр – за дизтопливо.
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В ведомстве пояснили, что с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена:
- на "обычный" бензин не должен превышать 32,92 гривны за литр,
- на "обычное" дизтопливо – 32,16 гривны за литр.
Как изменились цены
По сравнению с началом месяца средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 гривны за литр. Тогда как стоимость дизтоплива выросла еще больше – на 1,34 гривны за литр. По состоянию на 4 января цены выглядели следующим образом:
- цена литра бензина составляла 26,97 гривны;
- дизельного топлива (ДТ) – 23,82 гривны за литр.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на ДТ.
Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео