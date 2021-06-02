Правительство внесло изменения в государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо

Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС. Отныне средняя стоимость топлива "Нафтогазом" рассчитывается с учетом расходов на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором в сумме 27 долларов за тонну.
Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета Министров 2 июня. Таким образом, предельная цена на 1 литр дизтоплива вырастет на 0,62 гривны, на литр бензина – 0,56 гривны.
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На время карантина установили предельный уровень торговой надбавки на топливо в размере:
- Не более 7 гривен с учетом налога на добавленную стоимость, начисляемого к средней стоимости 1 литра дизтоплива,
- Не более 5 гривен с учетом налога на добавленную стоимость, начисляемого к средней стоимости 1 литра автомобильных бензинов.
Минэкономики увеличило цены на бензин
Стоит отметить, что в Министерстве экономики в июне увеличили стоимость топлива менее, чем на 10 копеек.
- стоимость дизтоплива увеличилась на 2 копейки за литр;
- бензина – на 8 копеек за литр.
Новые цены обнародовали на основании расчетов "Нафтогаза".
Согласно новым данным:
- стоимость литра бензина составляет 24,92 гривны;
- стоимость литра дизельного топлива – 20,91 гривны.
Государственное регулирование розничных цен на топливо
- С 15 мая правительство ввело государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.
- Постановлением Кабмин ввел максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.
- После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1–2 гривны.
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