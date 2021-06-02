Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета Министров 2 июня. Таким образом, предельная цена на 1 литр дизтоплива вырастет на 0,62 гривны, на литр бензина – 0,56 гривны.

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На время карантина установили предельный уровень торговой надбавки на топливо в размере:

Не более 7 гривен с учетом налога на добавленную стоимость, начисляемого к средней стоимости 1 литра дизтоплива,

Не более 5 гривен с учетом налога на добавленную стоимость, начисляемого к средней стоимости 1 литра автомобильных бензинов.

Важно! В постановлении от 14 мая логистические и другие затраты при расчете средней стоимости топлива не учитывали.

Минэкономики увеличило цены на бензин

Стоит отметить, что в Министерстве экономики в июне увеличили стоимость топлива менее, чем на 10 копеек.

стоимость дизтоплива увеличилась на 2 копейки за литр;

бензина – на 8 копеек за литр.

Новые цены обнародовали на основании расчетов "Нафтогаза".

Согласно новым данным:

стоимость литра бензина составляет 24,92 гривны;

стоимость литра дизельного топлива – 20,91 гривны.

Обратите внимание! Еще до недавнего времени стоимость топлива составляла 24,84 гривны за литр и 20,89 гривны за литр соответственно. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривны за литр, дизельного топлива – 27,91 гривны за литр.

Государственное регулирование розничных цен на топливо

С 15 мая правительство ввело государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

Постановлением Кабмин ввел максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1–2 гривны.

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