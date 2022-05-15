Правительство повысило предельную цену на бензин и уменьшило на дизтопливо

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензинов и дизтоплива. Исходя из этих данных, образуется максимальная цена горючего на автозаправках.

Средняя стоимость бензина стоит 33,36 гривны за литр, а дизельного горючего – 35,31 гривны за литр. По сравнению с началом месяца цена на бензин выросла на 2,17 гривны, а на дизтопливо даже уменьшилась. Правда, всего на 32 копейки.

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Максимальные цены на бензин и горючее

С учетом средней стоимости, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не может превышать 39,86 гривны за литр, а "обычное" дизтопливо должно быть не дороже 42,31 гривны за литр.

В то же время премиальные марки горючего могут реализовывать с 5%-ой надбавкой:

Бензин А-95 – 41,85 гривны за литр,

Дизтопливо – за 44,42 гривны за литр.

Заметим, что в начале мая Кабмин установил уровень наценок на бензин и топливо для АЗС.

Теперь заправки могут повышать цены на:

Дизтопливо – с 5 до 7 гривен на литр,

Для бензинов – с 4,55 до 6,5 гривен за литр.

При этом правительство разрешило нерегулируемую цену на премиальные марки. Но только в том случае, если АЗС имеет в наличии и стандартное топливо или дизтопливо.

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