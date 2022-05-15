Средняя стоимость бензина стоит 33,36 гривны за литр, а дизельного горючего – 35,31 гривны за литр. По сравнению с началом месяца цена на бензин выросла на 2,17 гривны, а на дизтопливо даже уменьшилась. Правда, всего на 32 копейки.
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Максимальные цены на бензин и горючее
С учетом средней стоимости, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не может превышать 39,86 гривны за литр, а "обычное" дизтопливо должно быть не дороже 42,31 гривны за литр.
В то же время премиальные марки горючего могут реализовывать с 5%-ой надбавкой:
- Бензин А-95 – 41,85 гривны за литр,
- Дизтопливо – за 44,42 гривны за литр.
Заметим, что в начале мая Кабмин установил уровень наценок на бензин и топливо для АЗС.
Теперь заправки могут повышать цены на:
- Дизтопливо – с 5 до 7 гривен на литр,
- Для бензинов – с 4,55 до 6,5 гривен за литр.
При этом правительство разрешило нерегулируемую цену на премиальные марки. Но только в том случае, если АЗС имеет в наличии и стандартное топливо или дизтопливо.
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