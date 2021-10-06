Правительство повысило минимальную пенсию в Украине

Кабинет Министров поддержал решение об увеличении размера минимальной пенсии в Украине. Произошло это во время очередного заседания правительства.

Как пояснил премьер Денис Шмыгаль, повышение связано с ростом минимальной заработной платы до 6 500 гривен.

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По словам Шмыгаля, правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Отныне минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 600 гривен.

Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства,

– отметил премьер-министр.

В Украине увеличили пенсии

В Украине с 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям будут добавлять ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен. Вместе с ней пенсия не может превышать 10 340,35 гривны.

Для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет, имеющим страховой стаж не менее 20 лет у женщин и 25 лет для мужчин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2 500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения указанного возраста.

Добавим, что в Пенсионном фонде планировали, что дополнительные 400 гривен начнут выплачивать с 1 июля 2021 года. Зато Кабмин перенес старт на 1 октября.