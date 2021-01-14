Кабинет Министров 13 января 2021 года решил повысить цены на игристые вина. Минимальная розничная цена возрастет с 89 до 109 гривен за бутылку 0,7 – 0,75 литра. Так, вино будет стоить на 20 гривен дороже.

Правительство осуществило шаг по имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержке национальных производителей, борьбе с фальсификатом и повышению качества продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В ведомстве отметили, что это стало результатом поездок президента Владимира Зеленского и министров в южные области и в Закарпатье.

Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия,

– сказал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Он добавил: "В результате выигрывают все. Украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный, продукт".

Почему подняли цены на игристое вино

Министерство отметило, что главная проблема в том, что сейчас на рынке есть манипуляция названиями продукции и ценами. Говорится о том, что импортированный напиток на основе вина, который является продуктом низкого качества, продается по цене игристого вина, качество которого выше.

"В такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введенные в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина", – пояснили в ведомстве.

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Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу,

– подчеркнул Петрашко.

По его словам, принятое постановление регулирует вопрос "цена должна равняться качеству".