Правительство полностью ликвидировало ГАСИ: всех работников уволили

Кабмин утвердил постановление ликвидировать государственную архитектурно-строительную инспекцию. Ее полномочия передали Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Соответствующее постановление утвердили на заседании правительства 15 сентября. Всех работников ГАСИ уволили.

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Кабмин ликвидировал ГАСИ: кому передадут обязанности

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что все 100% штата ГАСИ уволят. Более того, ни один сотрудник ведомства не будет работать во вновь созданной ГИАГ.

Уже завтра (речь идет о 16 сентября – 24 канале) в Украине заработает новый государственный орган – ГИАГ. Это – не замена ГАСИ, а полноценно новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное – принципами работы,

– заявил Чернышев.

Министр заявил, что в составе ГИАГ будет новый профессиональный состав сотрудников.

"Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний – это максимальная цифровизация и усиление ответственности – административной и уголовной. Она предусмотрена в 3 ключевых законопроектах – №5877 и №5655, №5656. Все они будут рассмотрены в ближайшее время", – заверил Чернышов.

Кратко о ликвидации ГАСИ