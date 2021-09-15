Соответствующее постановление утвердили на заседании правительства 15 сентября. Всех работников ГАСИ уволили.
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Кабмин ликвидировал ГАСИ: кому передадут обязанности
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что все 100% штата ГАСИ уволят. Более того, ни один сотрудник ведомства не будет работать во вновь созданной ГИАГ.
Уже завтра (речь идет о 16 сентября – 24 канале) в Украине заработает новый государственный орган – ГИАГ. Это – не замена ГАСИ, а полноценно новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное – принципами работы,
– заявил Чернышев.
Министр заявил, что в составе ГИАГ будет новый профессиональный состав сотрудников.
"Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний – это максимальная цифровизация и усиление ответственности – административной и уголовной. Она предусмотрена в 3 ключевых законопроектах – №5877 и №5655, №5656. Все они будут рассмотрены в ближайшее время", – заверил Чернышов.
Кратко о ликвидации ГАСИ
- В марте 2020 года Владимир Зеленский заверил, что ГАСИ – один из самых коррумпированных органов.
- Перед тем, правительство приняло постановление №218. Согласно с ним ГАСИ надо ликвидировать. Вместо нее – создать три новых органа: Государственную инспекцию градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственную сервисную службу градостроительства.
- В декабре 2020 года правительство решило ликвидировать государственную инспекцию градостроительства (дом) и Государственную сервисную службу градостроительства. Вместо них создали ГИАГ – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины.