Правительство планирует вывести из "тени" недродобычу в Украине: чем показательный законопроект

Проект закона, регулирующего сферу пользования недрами был принят Верховной Радой в первом чтении 1 июня 2021 года, "за" проголосовали 292 депутата. За основу взяли доработанный законопроект №4187.

Что предусматривает законопроект

В рамках законопроекта правительство хочет предоставить украинцам право на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Однако, следует отметить, что право недропользователями будет ограничено для граждан и юридических лиц России.

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Цель законопроекта

Создать прозрачную, удобную и понятную систему пользования недрами, уменьшить чрезмерный государственное влияние на отрасль, повысить конкуренцию и легализацию отношений в сфере пользования недрами.

В пояснительной записке отмечено, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из госбюджета Украины.

Последствия принятия законопроекта

Принятие законопроекта устанавливает прозрачную и конкурентную процедуру получения специального разрешения на пользование недрами, что будет способствовать выходу отрасли из теневого сектора и улучшению инвестиционного климата.

Перечень случаев, когда будет возможно аннулирование разрешения на пользование недрами, а именно:

Возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, в результате проведения работ, связанных с пользованием участком недр. В случае невыполнения в установленный срок предписаний Госгеонедр об устранении нарушения требований соглашения касательно условий пользования участком недр и программы работ.

Почему было необходимо внести изменения в закон