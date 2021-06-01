Что предусматривает законопроект
В рамках законопроекта правительство хочет предоставить украинцам право на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Однако, следует отметить, что право недропользователями будет ограничено для граждан и юридических лиц России.
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Цель законопроекта
Создать прозрачную, удобную и понятную систему пользования недрами, уменьшить чрезмерный государственное влияние на отрасль, повысить конкуренцию и легализацию отношений в сфере пользования недрами.
В пояснительной записке отмечено, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из госбюджета Украины.
Последствия принятия законопроекта
Принятие законопроекта устанавливает прозрачную и конкурентную процедуру получения специального разрешения на пользование недрами, что будет способствовать выходу отрасли из теневого сектора и улучшению инвестиционного климата.
Перечень случаев, когда будет возможно аннулирование разрешения на пользование недрами, а именно:
- Возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, в результате проведения работ, связанных с пользованием участком недр.
- В случае невыполнения в установленный срок предписаний Госгеонедр об устранении нарушения требований соглашения касательно условий пользования участком недр и программы работ.
Почему было необходимо внести изменения в закон
- Не реализованный потенциал. В 2019 году доля добывающейся промышленности и разработке карьеров составила 5,6% от объема ВВП Украины и обеспечивала рабочими местами более чем 200 тысяч человек. Вместе с тем, с более с 9 тысяч месторождений полезных ископаемых, которые имеют промышленное значение, в 2019 году разрабатывались лишь около 35%.
- Сложная процедура предоставления недр в пользование. По данным Госгеонедр в 2019 году 65% заявлений на предоставление спецразрешений было возвращено с отказом. Как следствие сложности при привлечении инвесторов и их финансов в отрасль.
- Препятствия в привлечении инвестиций. Значительными препятствиями в привлечении инвестиций в добывающуюся отрасль Украины является запрет продавать права, предоставленные специальным разрешением на пользование недрами. Также отсутствие в законодательстве возможности использовать с целью официального признания международных стандартов при проведении экспертизы и оценки ресурсов и запасов полезных ископаемых.