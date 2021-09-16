Правительство планирует в 2022 году набрать долгов более чем на половину триллиона
Источник:проект Госбюджета-2022
Фонд бюджета Украины в 2022 году хотят профинансировать государственными заимствованиями в сумме 545,58 миллиарда гривен. Львиную долю этого составят внутренние займы.
Сумма внешних заимствований достигнет 125,62 миллиарда гривен, внутренних – 419,96 миллиарда. То есть внешние займы составят 23% от общего объема поступлений, а внутренние – 77%.
Читайте также Украина погасила еврооблигации более чем на 1 миллиард долларов
Как будут гасить долг
Объем платежей для погашения госдолга на 2022 год должен составить 393,3 миллиарда гривен.
- Больше всего денег уйдет на внутренний долг – 320,9 миллиарда.
- На внешний планируют направить 72,4 миллиарда.
На обслуживание госдолга хотят выделить 181,4 миллиарда гривен. На внутренней – 120,8, на внешней – 60,5.
Отдельно отметили, что из-за падения ВВП по результатам 2020 года в 2022 году не будет выплат по государственным деривативам, то есть ценным бумагам.
Что с государственными гарантиями
В 2022 году предусмотрели, что предоставление государственных гарантий составит 78,2 миллиарда. В частности, 27,4 миллиарда будут на основании международных договоров.
На выполнение гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, планируют отправить 6,919 миллиарда.
Объем госдолга составит 50,8% от ВВП
Согласно расчетам, прогнозный объем госдолга в эквиваленте в гривне составит 2 725,3 миллиарда. Он составит 50,8% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг достигнет 368 миллиардов, то есть 6,9% от ВВП.
Прогнозируют, что к концу 2022 года доля государственного внутреннего долга составит 46,5% от объема государственного долга.
Что надо знать о госбюджете-2022
- Правительство 15 сентября 2021 года передало Раде госбюджет на 2022 год.
- Больше всего ресурсов хотят направить на медицину, образование и развитие культуры, искусства и спорта.
- В проекте предусмотрели дальнейшее повышение минимальной зарплаты. Поднимут и прожиточный минимум.
Показатели Бюджета-2022 / инфографика 24 канала