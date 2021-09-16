Сумма внешних заимствований достигнет 125,62 миллиарда гривен, внутренних – 419,96 миллиарда. То есть внешние займы составят 23% от общего объема поступлений, а внутренние – 77%.

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Как будут гасить долг

Объем платежей для погашения госдолга на 2022 год должен составить 393,3 миллиарда гривен.

Больше всего денег уйдет на внутренний долг – 320,9 миллиарда. На внешний планируют направить 72,4 миллиарда.

На обслуживание госдолга хотят выделить 181,4 миллиарда гривен. На внутренней – 120,8, на внешней – 60,5.

Отдельно отметили, что из-за падения ВВП по результатам 2020 года в 2022 году не будет выплат по государственным деривативам, то есть ценным бумагам.

Что с государственными гарантиями

В 2022 году предусмотрели, что предоставление государственных гарантий составит 78,2 миллиарда. В частности, 27,4 миллиарда будут на основании международных договоров.

На выполнение гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, планируют отправить 6,919 миллиарда.

Объем госдолга составит 50,8% от ВВП

Согласно расчетам, прогнозный объем госдолга в эквиваленте в гривне составит 2 725,3 миллиарда. Он составит 50,8% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг достигнет 368 миллиардов, то есть 6,9% от ВВП.

Прогнозируют, что к концу 2022 года доля государственного внутреннего долга составит 46,5% от объема государственного долга.

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Показатели Бюджета-2022 / инфографика 24 канала