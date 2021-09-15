Правительство переназначило Рябикина главой таможни

Во время заседания 15 сентября Кабмин переназначил Павла Рябикина руководителем Государственной таможенной службы. В августе чиновник победил в конкурсе на эту должность.

Главой таможни Рябикина назначили еще в ноябре 2020 года. Тогда чиновник проходил необходимые проверки в течение 3 недель.

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Рябикин победил в конкурсе

Правительство анонсировало конкурс на должность главы Государственной таможенной службы еще в июле 2021 года.

Результат обнародовали 4 августа. Тогда сообщили о победе Рябикина.

Что известно о Рябикине

Рябикин – это украинский менеджер, политик и дипломат, экс-генеральный директор аэропорта "Борисполь".

В прошлом занимал должность посла Украины в Дании. Кроме того, был нардепом трех созывов, а также – заместителем министра транспорта и связи.

Должность главы таможни Рябикин занял осенью 2020 года. В то же время уже зимой появилась информация, что он якобы собрался в отставку.

Впоследствии чиновник заверил, что никуда не уходит.

Свое пребывание на посту он охарактеризовал словами: "Вот теперь у меня веселье, непрерывное".

Пост из телеграма Алексея Гончаренко:

Кабмин уволил:

Иващенко Валерия Владимировича с должности первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Фоменко Светлану Валерьевну с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции

Бережнюка Ивана Григорьевича с должности первого заместителя Главы Государственной таможенной службы Украины

Солодченко Сергея Викторовича с должности первого заместителя Главы Государственной фискальной службы Украины

Кабмин уволил (в связи с истечением срока действия контракта) и сразу назначил

Рябикина Павла Борисовича на должность Главы Государственной таможенной службы Украины

Звягинцева Сергея Борисовича на должность заместителя ГлавыГосударственной таможенной службы Украины

Пуня Виталия Теодоровича на должность первого заместителя Главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины

Кабмин назначил

Карчевич Марию Владимировну заместителем Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации

Щуцкого Александра Геннадьевича первым заместителем Главы Государственной таможенной службы Украины

Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета ПАО “Центрэнерго” Безлепкина В. М., Мужеля Александра Щекатурова В. В. в качестве независимых членов и Д Кудина. И. и Готы А. А. как представителей государства

Кабмин согласовал назначение

Ильчишина Виталия Васильевича заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации

Бойко Елены Анатольевны заместителем главы Сумской областной государственной администрации".