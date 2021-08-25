Правительство передало ТЭЦ Дубневичей в управление "Нафтогаза"
Источник:Правительственный портал
Кабмин передал в управление "Нафтогаз Тепло" арестованное имущество Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. Они принадлежат детям братьев Дубневичей.
Соответствующее распоряжение Кабмин принял 20 августа. В правительстве надеются, что это обеспечит устойчивый отопительный период в Новояворовске и Новом Роздоле без чрезвычайных ситуаций и сбоев.
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ТЭЦ Дубневичей передают "Нафтогаз Тепло"
На АРМА возлагают обязанность обеспечить передачу активов "Нафтогаз Тепло" в соответствии с актами приема-передачи. В то же время "Нафтогаз Тепло", Министерство энергетики, Министерство развития общин и территорий, а также НКРЭКУ должны принять все необходимые меры для предотвращения рисков.
В Кабмине отмечают, что такое решение приняли по особому порядку отбора управляющих для стратегических и социально важных активов. Его применяют в особых случаях, чтобы позволить наиболее эффективным государственным компаниям законно наладить управление.
Руководитель АРМА Дмитрий Жоравович отметил, что распоряжение Кабинета Министров практически апробирует механизм, что гарантирует участие государства в сохранении и обеспечении функционирования стратегических активов, в частности, таких как Мотор Сич, "Донецькоблгаз".
Дело Дубневичей: что известно
- По данным следствия, на протяжении 2016 – 2017 годов Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ заключили с "Нафтогазом" соглашения о закупках газа.
- "Нафтогаз" продал голубое топливо по сниженной цене, чтобы население платило меньше за отопление.
- Однако предприятия по схеме продавали газ дороже и получили сверхприбыль. Соответственно "Нафтогаз" получил убытки.
- Экспертиза показала, что злоумышленники завладели 151,8 миллиона кубометров.
- Обе ТЭЦ принадлежат Ярославу и Богдану Дубневичам, однако их причастность к хищению следствие не доказало.
- Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами компаний являются сыновья бывших народных депутатов от БПП Ярослава и Богдана Дубневичей – Юрий и Павел.