Соответствующее распоряжение Кабмин принял 20 августа. В правительстве надеются, что это обеспечит устойчивый отопительный период в Новояворовске и Новом Роздоле без чрезвычайных ситуаций и сбоев.

Кстати Хищение в Укрзализныце: Дубневича смогут судить только в 2022 году

ТЭЦ Дубневичей передают "Нафтогаз Тепло"

На АРМА возлагают обязанность обеспечить передачу активов "Нафтогаз Тепло" в соответствии с актами приема-передачи. В то же время "Нафтогаз Тепло", Министерство энергетики, Министерство развития общин и территорий, а также НКРЭКУ должны принять все необходимые меры для предотвращения рисков.

В Кабмине отмечают, что такое решение приняли по особому порядку отбора управляющих для стратегических и социально важных активов. Его применяют в особых случаях, чтобы позволить наиболее эффективным государственным компаниям законно наладить управление.

Руководитель АРМА Дмитрий Жоравович отметил, что распоряжение Кабинета Министров практически апробирует механизм, что гарантирует участие государства в сохранении и обеспечении функционирования стратегических активов, в частности, таких как Мотор Сич, "Донецькоблгаз".

Дело Дубневичей: что известно