Правительство ожидает, что компании летом снизят цены, – Шмыгаль о газе
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство надеется на то, что компании-поставщики газа летом снизят цены на газ. Дело в том, что снижать цену в пределах годового тарифа разрешено, но запрещено повышать ее.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль рассказал, что летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, то у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.
Заметьте Тарифы на газ в мае: какая цена у разных поставщиков
О возможном снижении цены на газ
Денис Шмыгаль назвал главную задачу для правительства сейчас – это "установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке".
Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый годовой продукт. Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать,
– рассказал премьер.
Однако компании могут снижать цену в пределах годового тарифа.
То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены,
– считает Шмыгаль.
- Также правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.
- В качестве аргумента глава правительства привел заинтересованность компаний увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя.
- "Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", – считает премьер.
Денис Шмыгаль добавил, что годовой продукт – это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ. К тому же украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг.
Коротко о рынке газа
- В 2020 году в Украине заработал рынок газа. То есть государство перестало регулировать цены на газ. Теперь они приравниваются к европейским, то есть цена привязана к газовым хабам Европы с учетом доставки такого газа в Украину.
- С 1 мая 2021 года в Украине начнет работать так называемый годовой тариф – это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. В то же время компании могут ее снижать, но не могут поднимать.
- 25 апреля "Нафтогаз" назвал годовой тариф на газ – 7,96 гривны за кубометр без учета доставки.
Подробнее о тарифах различных поставщиков на 2021 – 2022 год можно прочитать здесь.
Поделиться новостью