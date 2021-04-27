Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство надеется на то, что компании-поставщики газа летом снизят цены на газ. Дело в том, что снижать цену в пределах годового тарифа разрешено, но запрещено повышать ее.

Денис Шмыгаль рассказал, что летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, то у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.

Заметьте Тарифы на газ в мае: какая цена у разных поставщиков

О возможном снижении цены на газ

Денис Шмыгаль назвал главную задачу для правительства сейчас – это "установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке".

Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый годовой продукт. Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать,

– рассказал премьер.

Однако компании могут снижать цену в пределах годового тарифа.

То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены,

– считает Шмыгаль.

Также правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.

В качестве аргумента глава правительства привел заинтересованность компаний увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя.

"Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", – считает премьер.

Денис Шмыгаль добавил, что годовой продукт – это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ. К тому же украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг.

Коротко о рынке газа