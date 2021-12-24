Правительство отменило обязательные кассовые аппараты для предпринимателей в селах

Правительство приняло решение освободить от использования кассовых аппаратов предпринимателей, работающих в сельской местности. Причин такого решения несколько.

Соответствующее решение было принято 23 декабря. Это произошло на заседании правительства.

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Правительство освободило предпринимателей в сельской местности от кассовых аппаратов

Правительство освободило предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций,

– рассказали на сайте правительства.

Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко сообщила о причинах такого решения. В частности, она отметила, что:

доходы предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантина они еще больше снизились;

затраты на приобретение Регистратора расчетных операций (РРО) станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса.

более того, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия интернета или его отсутствия.

Правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО,

– заявила Свириденко.

То есть правительство приняло решение освободить от обязательных кассовых аппаратов предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной зарплаты).

Кратко о нововведениях касательно кассовых аппаратов

С 1 января 2022 года плательщики единого налога 2 и 4 групп, которые проводят расчет наличными, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Из-за новшеств для предпринимателей выходили на протесты.

17 декабря во время крайнего заседания Рады политики пытались проголосовать за проект закона №6376, который бы отсрочил нововведение на год. Однако нардепы провалили голосование – проект закона даже не внесли в повестку дня. Ведь "за" проголосовали только 102 политика.

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